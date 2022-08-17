Kırşehir'de bir adam, kendisini terk eden eşinden pankart açıp özür diledi: Hatamı anladım, sen dönene kadar açlık grevi yapacağım - Son Dakika
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Kırşehir'de bir adam, kendisini terk eden eşinden pankart açıp özür diledi: Hatamı anladım, sen dönene kadar açlık grevi yapacağım

17.08.2022 13:22
Kırşehir'de bir adam, kendisini terk eden eşinden pankart açıp özür diledi: Hatamı anladım, sen dönene kadar açlık grevi yapacağım

Kırşehir'de yaşayan S.A. adlı adam, kent meydanında pankart açarak kendisini terk ettiğini öne sürdüğü eşinden özür diledi. Eşine seslenen adam pankarta, "Bana çocuklarımız için fırsat ver. Hatalıyım, hatamı anladım. Seni canımdan çok seviyorum. Sen dönene kadar da açlık grevi yapacağım" ifadelerini yazdı.

Cacabey Meydanı'na gelerek eylem yapan S.A., eşi Rukiye A. için 'Aşkım beni affet' yazılı pankart açtı. Pankartın fark edilmesi sonrası Ahi Polis Merkezi'ne götürülen ve ardından da aile polisliği görevlilerine teslim edilen S.A., açtığı pankartla da sosyal medyada gündem oldu.

"SEN DÖNENE KADAR AÇLIK GREVİ YAPACAĞIM"

Yüzünü kapatarak açtığı pankartların yanına oturan S.A., eşinden çocukları için kendine fırsat tanımasını istedi. Eşi Rukiye A.'ya seslenen S.A., "Bana çocuklarımız için fırsat ver. Hatalıyım, hatamı anladım. Seni çok seviyorum. Çocuklarımızı anasız, babasız bırakmayalım. Seni canımdan çok seviyorum. Sen dönene kadar da açlık grevi yapacağım" yazılı pankart açtı.

İFADESİ ALINDI

Kısa süre içerisinde polis tarafından alınan ve eşinden af dileyen S.A., ifadesi alındıktan sonra eylemini sonlandırıp sırra kadem bastı.

Kendisini terk eden eşinden, kent meydanında pankart açıp özür diledi
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Kaynak: İHA

Çiçekdağı, Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de bir adam, kendisini terk eden eşinden pankart açıp özür diledi: Hatamı anladım, sen dönene kadar açlık grevi yapacağım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de bir adam, kendisini terk eden eşinden pankart açıp özür diledi: Hatamı anladım, sen dönene kadar açlık grevi yapacağım - Son Dakika
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