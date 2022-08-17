Kırşehir'de bir adam, kendisini terk eden eşinden pankart açıp özür diledi: Hatamı anladım, sen dönene kadar açlık grevi yapacağım

Cacabey Meydanı'na gelerek eylem yapan S.A., eşi Rukiye A. için 'Aşkım beni affet' yazılı pankart açtı. Pankartın fark edilmesi sonrası Ahi Polis Merkezi'ne götürülen ve ardından da aile polisliği görevlilerine teslim edilen S.A., açtığı pankartla da sosyal medyada gündem oldu.

"SEN DÖNENE KADAR AÇLIK GREVİ YAPACAĞIM"

Yüzünü kapatarak açtığı pankartların yanına oturan S.A., eşinden çocukları için kendine fırsat tanımasını istedi. Eşi Rukiye A.'ya seslenen S.A., "Bana çocuklarımız için fırsat ver. Hatalıyım, hatamı anladım. Seni çok seviyorum. Çocuklarımızı anasız, babasız bırakmayalım. Seni canımdan çok seviyorum. Sen dönene kadar da açlık grevi yapacağım" yazılı pankart açtı.

İFADESİ ALINDI

Kısa süre içerisinde polis tarafından alınan ve eşinden af dileyen S.A., ifadesi alındıktan sonra eylemini sonlandırıp sırra kadem bastı.