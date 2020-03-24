Kırşehir'de kısa çalışma ödeneği başvuruları internet üzerinden başladı - Son Dakika
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Kırşehir'de kısa çalışma ödeneği başvuruları internet üzerinden başladı

6 saat önce

Kırşehir'de, koronavirüs önlemleri kapsamında sağlanan kısa çalışma ödeneği başvurularına internet üzerinden başlandığı bildirildi.

Kırşehir'de kısa çalışma ödeneği başvuruları internet üzerinden başladı, System.String[]

Kırşehir'de, koronavirüs önlemleri kapsamında sağlanan kısa çalışma ödeneği başvurularına internet üzerinden başlandığı bildirildi.

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Koronavirüs Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında kısa çalışma ödeneği uygulanması hususunda karar alındığı hatırlatıldı.

Ödeneğin iş yerlerini kapatmak zorunda kalan veya çalışma saatinde azaltmaya giden işverenlerin yanlarındaki sigortalı çalışan işçilerin maaş ve sigorta desteğinden ibaret olduğu vurgulanan açıklamada, başvuruların Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne elektronik posta yoluyla yapılacağı ifade edildi.

Koronavirüs, Kırşehir, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:42 Kaynak: AA

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