Kırşehir'de Kızılırmak'ta erkek cesedi bulundu

Kırşehir'de Kızılırmak üzerindeki Sarıyahşi Köprüsü altında erkek cesedi bulundu.

Bölgede çobanlık yapan Hızır İlyas Aydemir, Sariyahşi Köprüsü altında ceset gördüğünü belirterek, ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan ceset, ilk incelemenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cesedin, 77 gün önce kız arkadaşıyla kaybolan ve arama çalışmalarına devam edilen Hasan Aydoğan'a (21) ait olduğu değerlendiriliyor.

Vali Hüdayar Mete Buhara da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesindeki ön otopsi ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin kesin teşhisi için Aydoğan'ın yakınlarından doku örneği alındı.

Bu arada daha önce birkaç defa arama yapılan Sarıyahşi Köprüsü'nün altında bulunan cesedin, Kızılırmak'ın su seviyesindeki değişim ve akıntı nedeniyle sıkıştığı toprak yığını arasından kurtulduğu ve köprünün altındaki kayalığa takıldığı öğrenildi.

Olay

Kırşehir'de iki gençten 25 Mart'tan beri haber alamayan ailelerinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ikilinin kullandığı otomobili Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde terk edilmiş bulmuş, kayıp gençlere ait cep telefonları ve bazı kişisel eşyaların araçta bırakıldığını tespit etmişti. Kayıp gençlerden Şeyma Demir'in cesedi 27 Mart'ta Kızılırmak kıyısında bulunmuştu.

Gençleri öldürdükleri iddia edilen Ş.E. ve S.A, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanmış, "kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmıştı.