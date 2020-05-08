Kırşehir'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Kırşehir'de, 11 Mayıs'tan itibaren pazar yerlerinde zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışına izin verilmesiyle ilgili tedbirlerin alındığı belirtildi.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali İbrahim Akın başkanlığında yaptığı toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı devletin aldığı tedbirlerin görüşüldüğü belirtildi.

Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda pazarlarda giyim, oyuncak gibi zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışının kısıtlanmasına yönelik kararın 11 Mayıs'tan itibaren kaldırıldığı hatırlatılan açıklamada, ilgili kurumlardan bu karar doğrultusunda tedbir alması istendi.

Açıklamada, zaruri ihtiyaç olmayan malzemelerin satıldığı mevcut pazar tezgahları arasındaki mesafenin en az 3 metre olması, pazar esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uymalarının sağlanması için ilgili kurumların bilgilendirildiği kaydedildi.