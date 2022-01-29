Kırşehir'de köy yollarının tamamı açıldı - Son Dakika

Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, kent genelinde tüm yolları ulaşıma açtıklarını bildirdi.

Yılmaz, yazılı açıklamasında, karla mücadele ekiplerinin merkez başta olmak üzere Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur ilçelerine bağlı köylerde yoğun çalıştığını belirtti.

İl Özel İdaresi sorumluluğundaki 2 bin 528 kilometrelik yol ağında olumsuz hava şartları, tipi ve rüzgarın etkisiyle kapanan yolların sorunsuz ulaşıma açıldığını vurgulayan Yılmaz, yolda kalan 13'ü ambulans toplam 96 aracın kurtarıldığını kaydetti.

Yılmaz, "Kent genelinde 36 iş makinesi 79 personel ile 7 gün 24 saat çalışarak 560 ton serpme tuz ve 480 ton agrega malzemesinin kullanımıyla kapalı köy yolu kalmamıştır. Gece gündüz sahada çok büyük fedakarlıkla başarı gösteren mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.