Kırşehir\'de Kumar Oynayan 5 Kişiye Ceza

Kırşehir'de kumar oynayan 5 kişiye 58 bin 20 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.
İş yerine giden ekipler, kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 58 bin 20 lira lira ceza kesti, 3 bin 400 lira ile oyun malzemelerine el koydu.
Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle iş yeri sahibi V.T hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
