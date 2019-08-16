Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de "maganda kurşunu" isabet eden genç öldü
Son Dakika Güncel Haber

Kırşehir'de "maganda kurşunu" isabet eden genç öldü

1 saat önce

Kırşehir'de bir düğünde maganda kurşununun isabet ettiği genç yaşamını yitirdi.

Kırşehir'de
Kırşehir'de bir düğünde maganda kurşununun isabet ettiği genç yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çadırlı Hacıyusuf köyünde muhtar Bayram Zengin'in oğlu için sünnet düğünü düzenlendi.
Bazı katılımcıların havaya ateş açtığı düğünde, maganda kurşununun isabet ettiği muhtarın yeğeni Gamze Boynuince (21) olay yerinde hayatını kaybetti.
Boynuince'nin cesedi otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Köy muhtarı ile bir şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına aldı.
Bayram Zengin, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediyenin tüm şirketlerine kendisini başkan olarak atayan Alinur Aktaş istifa etti
İdlib'e saldırılar sonrasında 124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti Sulama kanalına düşen otomobil iki gence mezar oldu "Mağdurum" diyen vatandaşa Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Ben de mağdurum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 12:54:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de "maganda kurşunu" isabet eden genç öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]