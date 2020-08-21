Kırşehir'de organik köy pazarına yoğun ilgi - Son Dakika

Kırşehir Belediyesinin açtığı organik köy pazarı vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezindeki şehir içi dolmuş duraklarının olduğu alanda açılan pazar, hafta içi her gün vatandaşlara hizmet veriyor.

Bahçelerinde ürettikleri sebze ve meyveleri pazara getiren üreticiler, vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını ifade ediyor.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, organik köy pazarının önemli bir eksikliği giderdiğini belirtti.

Geçen yıl Melikgazi Türbesi yanındaki şehir içi dolmuş duraklarının olduğu bölgede düzenleme yaparak pazar açtıklarını vurgulayan Ekicioğlu, "İlimizde çok sayıda yerli üreticimiz bulunmakta ve ürünlerini hafta sonu kurulan pazarlarda satmakta idi. Hem yerli üreticilerimizin ürünlerinin satışını hafta içi de yapabilmeleri hem de vatandaşlarımızın yerli sebze ve meyve ihtiyacını karşılayabilmeleri açısından organik köy pazarı Kırşehir'de önemli bir eksikliği gidermiş oldu." ifadelerini kullandı.