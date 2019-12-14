Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralıKIRŞEHİR'de, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

KIRŞEHİR'de, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kırşehir merkeze bağlı Özbağ beldesi Erevik yolunda meydana geldi. Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, kavşakta otomobil ile çarpıştı. Otobüsün önünde metrelerce sürüklenen otomobil hurda yığınına döndü. Otomobilde bulunan 3 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Ölenler ile yaralının kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)-

Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 1 yaralı

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:49 Kaynak: DHA
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