Kırşehir'de Ramazan Hazırlığı Hızlandı

06.02.2026 13:14
Kasaplar, Ramazan öncesi et satışlarını artırdı, vatandaşlar fiyatları uygun buldu.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Ramazan ayı öncesinde kasaplarda alışveriş hareketliliği arttı. Ramazan hazırlıklarını sürdüren kasaplar yoğunluğa karşı hazırlıklarını tamamlarken, vatandaşlar ise et fiyatlarını çevre illere göre uygun bulduklarını ifade etti.

Ramazan ayı öncesi alışveriş yapan vatandaşlardan Hasan Durdu, Ramazan için hazırlık yaptığını belirterek, "Et fiyatları çevre illere göre pahalı değil. Fiyatlar gayet makul" dedi. Kasap esnafından Elvan Polat ise Ramazan ayına yönelik hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyerek, "Bu dönemde özellikle sakatat ürünlerine yoğun talep var. En çok ciğer, böbrek, yürek, dalak, kelle paça ve pöçük tercih ediliyor" diye konuştu.

Bir diğer kasap Muhammet Çelik de Ramazan ayı dolayısıyla hazırlıklarını yoğunlaştırdıklarını ifade ederek, "Vatandaşlar daha çok yağsız ve kuşbaşı et tercih ediyor. Fiyatlarda herhangi bir zam yapmadık" dedi.

Kasaplar, Ramazan ayı boyunca artan talebi karşılamak için stoklarını artırdıklarını ve satışların önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşmasını beklediklerini ifade etti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

