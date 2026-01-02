Kırşehir\'de Sahte Alkol Operasyonu

Kırşehir'de düzenlenen sahte alkol operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üreten ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Kent merkezinde bir ikamette arama yapan ekipler, 2 litre sahte içki ve 20 litre etil alkol ele geçirdi.
Şüpheli M.Ç, hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
