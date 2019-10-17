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Kırşehir'de tarihi eser operasyonu

1 saat önce

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait 32 parça tarihi eser ele geçirildi.

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Kırşehir'de düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait 32 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Van'dan İstanbul'a giden otomobili Kırşehir- Kırıkkale kara yolu Karahıdır köyü kavşağında durdurdu.

Araçta yapılan aramada Bizans dönemine ait küp ve 4 tabak ile 27 obje bulundu.

Otomobil sürücüsü S.B. gözaltına alındı.

Kırşehir, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:15 Kaynak: AA
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