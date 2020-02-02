Kırşehir'de Tarımsal Kuraklık Kriz Merkezi toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de Tarımsal Kuraklık Kriz Merkezi toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kırşehir'de Tarımsal Kuraklık Kriz Merkezi toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kırşehir'de Tarımsal Kuraklık Kriz Merkezi toplantısı gerçekleştirildi.

Kırşehir'de Tarımsal Kuraklık Kriz Merkezi toplantısı yapıldı, System.String[]

Kırşehir'de Tarımsal Kuraklık Kriz Merkezi toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik konferans salonundaki toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım, tüm canlılar için suyun hayati önem taşıdığını anımsatarak, kuraklığın insan sağlığının yanı sıra sanayi, turizm ve tarımı direkt etkilediğini aktardı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin de kuraklıkta iklim şartlarının yanı sıra, tarımsal üretimde suyun verimsiz kullanıldığından bahsetti.

Toprak ve su kaynaklarının yeterli nemi sağlayamaması sonucu dengelerin bozulduğunu, basınç farklılıkları, sıcaklık miktarına da kuraklığın etki ettiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"İnsanoğlu için suyun yaşamsal değeri olduğu gibi tarım üretiminde de su önemlidir. Suyun bilinçsiz kullanımı ve kaynakların kirletilmesi uzun vadede su kaynaklarının azalmasına neden olmaktadır. Suyun bilinçli kullanımı, sanayi atıklarının doğru şekilde geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunması için çaba gösterilmesi, tarım arazilerinin ve sulama sistemlerinin bilinçli şekilde kullanılması, hem bireysel hem de kitlesel olarak alınabilecek en önemli tedbirlerden bazılarıdır. Su konusunda her kesimin daha hassas olması ve gerekli tedbirleri alması gereklidir."

Toplantıda, bitkilerin sulanmasında salma, vahşi sulama yönteminden vazgeçilerek yağmurlama, damla sulama gibi suyun daha az ve etkili kullanıldığı modern sulama yöntemlerinin uygulanmasıyla ilgili sunum yapıldı.

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski SAS komandosu İBB'ye güvenlik müdürü oldu
Sağlık Bakanlığı, Çin'den getirilen 62 kişi için hazırlanan odaların görüntülerini paylaştı! Odalarda kırmızı yıldız ayrıntısı Son dakika: Tayland'da yeni tip koronavirüs tedavisinde ilerleme kaydedildi Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 21:49:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir'de Tarımsal Kuraklık Kriz Merkezi toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]