Kırşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de polis durdurduğu araçta uyuşturucu madde ile geçirdi 1 kişi tutuklandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen koordineli çalışmalarda, durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre; ekipler tarafından durdurulan araçta ve araçta bulunan şahıslar üzerinde yapılan kontrollerde, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İ.T. ve Y.A. hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden Y.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.