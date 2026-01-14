Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de bir kişinin üst aramasında 36 adet sentetik hap çıktı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, durumundan şüphelenilen R.H.B. isimli şahıs üzerinde yapılan kontrolde 36 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüpheli R.B.H., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR
