Kırşehir'de yaralı ebabil kuşu ve leylek tedavi edildi - Son Dakika
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Kırşehir'de yaralı ebabil kuşu ve leylek tedavi edildi

07.04.2022 15:28
Kırşehir'de yaralı ebabil kuşu ve leylek tedavi edildi

Kırşehir'de, doğada yaralı olarak bulunan ebabil kuşu ve leylek tedavi edildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.

Kırşehir'de, doğada yaralı olarak bulunan ebabil kuşu ve leylek tedavi edildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.

Kent merkezine yakın arazide yaralı halde ebabil kuşu bulan kişi, hayvanı İl Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerine teslim etti.

Bir kişi de Kervansaray bölgesinde yaralı bulduğu leyleği Doğa Koruma ve Mili Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğüne getirdi.

Ekiplerin girişimleriyle Kırşehir Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen yaralı ebabil kuşu ve leylek, doğal ortamına salındı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, HAYDİ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de yaralı ebabil kuşu ve leylek tedavi edildi - Son Dakika


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