Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Yaşlılar Haftası

Kırşehir'de Yaşlılar Haftası

1 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla huzurevini ziyaret etti.

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Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla huzurevini ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, huzurevinde kalan yaşlılara çiçek vererek, onlarla sohbet etti, tek tek ilgilendi.

Akın, ziyaretin ardından yaptığı konuşmada, yaşlıları sadece "Yaşlılar Haftası"nda değil, her zaman hatırlamak, gönüllerini almak gerektiğini belirtti.

Büyüklere, değer verildiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Büyüklerimiz bizleri zor günlerde, zor şartlarda, büyük fedakarlıklarla büyüterek bugünlere getirdiler. Devletimiz de sizlere gereken önemi vermekte, sizlerin rahatı ve huzurlu bir yaşam sürmesi için gereken bütün imkanları sağlamaktadır. Allah devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Toplumda yaşlılara karşı bir farkındalık oluşturmak, toplumu bu konuda daha duyarlı hale getirmek maksadıyla kutlanan Yaşlılar Haftası'nda, bütün yaşlılarımıza sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum."

Vali Akın'a ziyaretinde SGK İl Müdürü Mehmet Akdeniz, İŞKUR İl Müdürü Metin Ülgen Kaya ve Huzurevi Müdürü Fatih Göçer de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:43 Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel
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