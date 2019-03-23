Kırşehir'de Yaşlılar Haftası

Kırşehir
Valisi İbrahim Akın, "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla huzurevini ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, huzurevinde kalan yaşlılara çiçek vererek, onlarla sohbet etti, tek tek ilgilendi.
Akın, ziyaretin ardından yaptığı konuşmada, yaşlıları sadece "Yaşlılar Haftası"nda değil, her zaman hatırlamak, gönüllerini almak gerektiğini belirtti.
Büyüklere, değer verildiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:
"Büyüklerimiz bizleri zor günlerde, zor şartlarda, büyük fedakarlıklarla büyüterek bugünlere getirdiler. Devletimiz de sizlere gereken önemi vermekte, sizlerin rahatı ve huzurlu bir yaşam sürmesi için gereken bütün imkanları sağlamaktadır. Allah devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Toplumda yaşlılara karşı bir farkındalık oluşturmak, toplumu bu konuda daha duyarlı hale getirmek maksadıyla kutlanan Yaşlılar Haftası'nda, bütün yaşlılarımıza sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum."
Vali Akın'a ziyaretinde SGK
İl Müdürü Mehmet Akdeniz
, İŞKUR
İl Müdürü Metin Ülgen Kaya ve Huzurevi Müdürü Fatih
Göçer de eşlik etti.