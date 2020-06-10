Kırşehir'deki hastanelerde tıp fakültesi öğrencileri uygulamalı eğitim alacak - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kentteki hastanelerde tıp fakültesi öğrencilerinin ve akademisyenlerin teorik ve uygulamalı eğitim alabileceğini bildirdi.

Karakaya, yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığındaki görüşmeler neticesinde, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven'in katılımlarıyla üniversite ile iş 6 yılı kapsayan birliği protokolü imzalandığını belirtti.

Geleceğin hekimlerini yetiştirmek amacıyla Tıp Fakültesini sürekli geliştirdiklerini vurgulayan Rektör Karakaya, şunları kaydetti:

"Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve bağlı birimleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde uygulama çalışmaları yürütülecek. Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri alanında farklı branşlarda 18 profesör, 7 doçent, 71 doktor öğretim üyesi, 22 araştırma görevlisi ve 3 öğretim görevlisi olmak üzere 121 öğretim elemanı görev yapıyor, öğrencilerimiz de eğitim alıyor. İmzalamış olduğumuz protokolle birlikte ciddi akademik katkılar sunacaktır. Bu da performansı ve motivasyonu olumlu yönde etkileyecektir."