Kırşehir'e Yatırım Getiriyoruz"

Kırşehir Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Yaşar Bahçeci, gece gündüz çalışarak Kırşehir'e yatırım getirdiklerini belirtti.

Kırşehir Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Yaşar Bahçeci, gece gündüz çalışarak Kırşehir'e yatırım getirdiklerini belirtti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde esnaf ziyaretleri yapan Bahçeci, Kırşehir'de ayrım yapmadan en iyi hizmeti vermeye gayret ettiklerini ifade etti.



Ufku olmayanın yönetim kabiliyeti de olamayacağını vurgulayan Bahçeci, Kırşehir'in efendisi değil hizmetkarı olarak görev yaptığını dile getirdi.



Kimsenin önünde eğilmediklerini kaydeden Bahçeci, memleket için parti ayrımı gözetmeden tek yumruk olunması gerektiğini akardı.



Bahçeci, kente yatırım çekmek için her türlü çabayı sarf etiklerine vurgu yaparak, şunları ifade etti:



"Önümüzde artık 4,5 yıl seçim olmayacak. Yatırımla uğraşacağız. İnsanımızın işe ihtiyacı var, gençlerimizin istihdama ihtiyaca var. Biz şehrimizin menfaatlerine bakacağız. Kırşehir'e yatırım getiriyoruz. Petlas'ı daha da büyüteceğiz, organize sanayi bölgemizi büyüteceğiz. Türkiye'nin en büyük serası Kırşehir'de yapılıyor. Yamula Barajı bittiğinde Kırşehir İç Anadolu'nun Çukurova'sı olacak. Dar gelirli vatandaşlarımız için yeni bir konut hamlesi başlattı Cumhurbaşkanımız, Türkiye genelinde 50 bin konut. 250 tanesi Kırşehir'de olacak. Bizim işimiz yatırım yapmak. Hizmet etmek."

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