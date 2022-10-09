Genel kurulda mevcut başkan Onur Çanta, tek aday olarak seçime girdi. Seçimde 166 oyun 140'ını alan Çanta, yeniden başkan seçildi. Çanta, seçimin ardından, kendisine destek veren meslektaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırşehir gündem haberi | Kırşehir Baro Başkanlığı'na yeniden Onur Çanta seçildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.