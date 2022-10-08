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Kırşehir gündem haberleri | Kırşehir TSO Meclis üyesi Ahmet Sarı, adaylığını açıkladı

08.10.2022 14:16
Kırşehir gündem haberleri | Kırşehir TSO Meclis üyesi Ahmet Sarı, adaylığını açıkladı

Kırşehir gündem haberi | Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis üyesi Ahmet Sarı, TSO Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis üyesi Ahmet Sarı, TSO Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Bir otelde basın toplantısı düzenleyen Sarı, yönetim kurulu ile kasım ayında yapılması planlanan Kırşehir TSO seçimlerine hazırlandıklarını ifade etti.

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinin genişletilmesi ve ilerletilmesi için birlikte hareket edeceklerini belirten Sarı, şehrin idarecileri ile birlikte ticari işletmelerin sorunlarını çözeceklerini aktardı.

Kendilerini ve ekibini destekleyen herhangi bir siyasi otoritenin bulunmadığını, 28 kişilik meclis üyesi adaylarını belirlerken de vizyonlu, genç ve çalışkan iş insanlarını tercih ettiklerini vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:

"Ekibimizin her biri farklı alanlarda başarılı iş insanlarıdır. Kırşehir TSO'nun fiziki alanları yetersiz ve geliştirilmesi gerekiyor. Odamıza tahsis edilen Kayseri yolu üzerinde yaklaşık 11 dönümlük bir arazi var. Bu arazinin üzerine fuar alanı ve odamızın idari binasını yapmak istiyoruz. İşletmeler ara eleman sorunu yaşamakta, ticari hayattaki ara eleman sorununun biran evvel çözülmesi için elimizden geleni yapacağız. Gençlerin ticarete en doğru şekilde kazandırılmasını sağlayacağız. Organize Sanayi Bölgesinin genişletilmesi için çalışacağız. Allah nasip ederse göreve geldiğimizde 4 yılı en iyi şekilde değerlendirip, hizmet edeceğiz."

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Kaynak: AA

Ahmet Sarı, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir gündem haberleri | Kırşehir TSO Meclis üyesi Ahmet Sarı, adaylığını açıkladı - Son Dakika

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