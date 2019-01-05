Kırşehir Şairler Antolojisi Kitaplaştırıldı

Kırşehir
Şairler ve Yazarlar Derneği (KIYŞAD) Başkanı Veysel Turgut
, Kırşehirli şairlerin yazdıkları şiirleri "Gönül Dağı" ismini verdikleri antoloji hazırlayarak kitaplaştırdıklarını söyledi.
KIYŞAD Başkanı Turgut, Neşet Ertaş
Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Kırşehir Şairleri Antolojisi "Gönül Dağı" kitabı için tanıtım toplantısı düzenledi.
Burada yaptığı konuşmada Turgut, 62 şairin katılımıyla antoloji kitabını oluşturduklarını dile getirdi.
Kırşehir ve Türkiye
'nin çeşitli illerindeki etkinliklerde şairlerin yazdıkları eserleri seslendirerek, geleneği devam ettirdiklerini vurgulayan Turgut, şunları kaydetti:
"Antolojinin içinde 62 şairin duyguları, hisleri, vatan, millet, bayrak, Kırşehir ve memleket büyüklerine olan sevgileri işlenmiştir. Antoloji kitabı oluşturulurken özellikle Kırşehir'i anlatan görseller seçilmiştir. Büyük Usta Neşet Ertaş'ın unutulmaz eseri 'Gönül Dağı' türküsünden esinlenilerek kitabın ismi oluşturuldu. Bundan sonra da antoloji eserlerimize devam edeceğiz ve kentin büyüklerine yer vereceğiz."
Katılımcılara, "Gönül Dağı" kitabı hediye edildi.