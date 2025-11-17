Kırşehir Tiyatro Festivali Başlıyor - Son Dakika
Kırşehir Tiyatro Festivali Başlıyor

17.11.2025 09:40
Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Tiyatro Festivali, 18-29 Kasım tarihlerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Festival, 'O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise' adlı oyunla başlayacak.

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Tiyatro Festivali, 18–29 Kasım günleri arasında ücretsiz düzenlenecek. Festival, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun sahneleyeceği "O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise" adlı oyunla başlayacak.

Kırşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kırşehir Belediyesi 3. Tiyatro Festivali başlıyor. Festival, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun "O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise" adlı oyunuyla başlayacak.

"Tiyatro yaşamın bir parçasıdır"

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi olarak göreve geldikleri günden bu yana ilin kültür sanat hayatına da katkı sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Ekicioğlu, şöyle konuştu:

"Bizim kültürümüzde tiyatro; orta oyunu, gölge oyunu, köy seyirlik oyunları, meddahlık; danslı ve şarkılı veya taklit şeklinde başlamıştır. Ülkemizde tiyatro ile ilgili ilk ulusal bildiriyi de yaşamını tiyatroya adamış ünlü tiyatro sanatçımız Muhsin Ertuğrul kaleme almıştır. Geçtiğimiz yıl Kırşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından organize edilen ve 15 Kasım-20 Aralık günleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilen 2. Tiyatro Festivali yoğun ilgi görmüştü.

Tiyatro yaşamın bir parçasıdır. Yaşamın içindeki acılar, sevinçler, kimi zaman güldüren, kimi zaman ise düşündüren olaylar, sanatçılar tarafından sahnede canlandırılır. İnsan kendini tiyatroda yeniden yaşar. Bir eğitim görevi üstlenen tiyatro, aynı zamanda düşünmemize de vesile olur. Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları da belli periyotlarla hazırladıkları oyunları hemşehrilerimizle buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Tiyatro Festivalimizde Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile birlikte, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, Çankaya Belediyesi Semt Tiyatrosu, Odunpazarı Belediyesi Belediye Tiyatrosu, Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu tiyatroseverlere oyunlarını ücretsiz sunacaklar. Festivalimiz süresince bizlerle birlikte olacak olan kardeş şehirlerimizin tüm tiyatro ekiplerine teşekkür ediyorum."

Festival programı

Yer: Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi

-18 Kasım 2025 Salı

O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise saat: 19.30

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu

-21 Kasım 2025 Cuma

Übü'nün Rol Fabrikası saat: 19.30

Çankaya Belediyesi Semt Tiyatrosu

-23 Kasım 2025 Pazar

Komik Para saat: 19.30

Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu

-25 Kasım 2025 Salı

Uşak, Kral ve Ötekiler saat: 19.30

Odunpazarı Belediyesi Belediye Tiyatrosu

-27 Kasım 2025 Perşembe

Maskeliler saat: 19.30

Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu

-29 Kasım 2025 Cumartesi

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz saat: 19.30

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu

Kaynak: ANKA

Kırşehir Belediyesi, Belediye, Etkinlik, Festival, Kırşehir, Kültür, Sanat, Son Dakika

