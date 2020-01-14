Kırşehir Valisi İbrahim Akın Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir Valisi İbrahim Akın Açıklaması - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın Açıklaması

6 saat önce

Kırşehir'de, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya giden Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun artan ihtiyaçlara karşı toplumu güvence altına alarak SGK'nın, özverili çalışmalar yürütmekte olduğunu söyledi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın Açıklaması, System.String[]

Kırşehir'de, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya giden Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun artan ihtiyaçlara karşı toplumu güvence altına alarak SGK'nın, özverili çalışmalar yürütmekte olduğunu söyledi.


Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'nde incelemelerde bulunan Vali İbrahim Akın, SGK'nın yeni hizmet binasının Kırşehirlilere daha iyi ve kaliteli bir anlayışla hizmet verebilmek için yenilendiğini söyledi.


Vali Akın, incelemeleri sonrasında yaptığı açıklamada; "Sürekli değişen ve artan ihtiyaçlara karşı toplumu güvence altına alarak sosyal güvenlik hizmeti sunan Sosyal Güvenlik Kurumu çalışmalarını özveri ile yürütmektedir. Devletimiz, vatandaşlarımızın sosyal hizmetlerin tamamından en iyi şekilde faydalanabilmesi için gereken yasal altyapıyı oluşturmuştur"dedi.


Kurum birimlerini de gezerek çalışanlarla sohbet Vali Akın'ın ziyareti, SGK İl Müdürü Hacı Mehmet Akdeniz'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alması ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Sosyal Güvenlik Kurumu, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:14 Kaynak: İHA
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