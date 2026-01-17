Kırşehir ve Ankara'ya Yeni Teknoloji Geliştirme Alanları - Son Dakika
Ekonomi

Kırşehir ve Ankara'ya Yeni Teknoloji Geliştirme Alanları

17.01.2026 09:16
Cumhurbaşkanı kararlarıyla Kırşehir ve Ankara'da yeni teknoloji geliştirme bölgeleri belirlendi.

Kırşehir'in merkez ilçesindeki alan "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi", Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki alan da "Ankara Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi" ek alanı olarak tespit edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kırşehir'in merkez ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki alan, "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki alanın da "Ankara Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi" ek alanı olarak tespit edilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Kırşehir, Ekonomi, Ankara, Son Dakika

