Kırşehirli Karateciler Madalyaları Topladı

Kırşehirli karateci çocukların Adana 'da yapılan şampiyonadan 11 madalya ve 5 kupa ile dönmesi sevinçle karşılandı.Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Adana Valiliğinin himayesinde, Türkiye Gençlik Vakfı ( TÜGVA) Adana İl Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Adana 5 Ocak İller Arası Karate Minik, Yıldız ve Gençler Kurtuluş Kupası Şampiyonası"na 73 ilden 4 binin üzerinde sporcunun katıldığı belirtildi.Üç gün süren şampiyonadan Kırşehirli karatecilerin 11 madalya ve 5 kupa ile döndüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:"Müsabakalarda 25 kilogramda Ahmet Can ve Sena Nur Yıldız ile 40 kilogramda Arda Kurt, kumite kategorisinde birinci olarak altın madalya aldı. 37 kilogramda Ahmet Atik Aslan ve 45 kilogramda Furkan Çakır kumite kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya, 32 kilogramda Beyza Nur Can, 35 kilogramda Ahmet Can Özdemir, 37 kilogramda Osman Atik Aslan, 42 kilogramda Arda Beygo, 50 kilogramda Serkan Gündem ve 54 kilogramda Belinay Varol kumite kategorilerinde üçüncü olarak branz madalyonun sahibi oldu. Erkek ve kız sporcularımız farklı yaş kategorilerinde 5 kupa alarak başarılarını tescilledi."Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü karate antrenörü Fatih Güneş de Kırşehir'de karate sporunda başarılı çocukların yetiştiğini vurgulayarak, madalya ve kupa alan öğrencilerini kutlayarak büyük bir sevinç yaşattıklarını belirtti.