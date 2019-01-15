Kırşehirli Karateciler Madalyaları Topladı

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Kentte Ondan Başka Bu İşi Yapan Yok! 40 Yıldır Geçimini Yayın Balığı Satarak Sağlıyor

Talihsiz Koca, Baldızına Sarılıp Ağladı: Karımın Ne İşi Var Burada?