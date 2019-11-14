Kırşehirli sporculardan 30 madalya

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kırşehirli sporcuların katıldıkları boks ve tekvando müsabakalarında 30 madalya kazandığı bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karaman'da düzenlenen iller arası tekvando turnuvasına 21 il, 43 kulüp ve 490 sporcunun katıldı.

İl müdürlüğü bünyesindeki tekvando takımı sporcuları müsabakalarda 5 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalya kazandı.

Mersin Boks İl Temsilciliğinin düzenlediği turnuvaya da Kırşehir'den çok sayıda sporcu katıldı.

Üç gün süren turnuvada Kırşehirli boksörler 7 altın, 7 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak, genel klasmanda da ikinci oldu.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Faruk Şahin ve diğer yetkililer, her iki turnuvada toplam 30 madalya kazanan sporcuları tebrik etti.