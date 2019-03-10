Kırteke Seçim Çalışmalarına Hız Verdi
1 saat önce
AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke seçim çalışmalarına hız verdi.
AK Parti Akçadağ
Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke
seçim çalışmalarına hız verdi.
Kırteke seçim çalışmaları kapsamında Akçadağ ilçesine Bağlı Altunlu, Dede, Kara Pınar
ve Sahil Mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Kırteke, "31 Mart yerel seçimler kapsamında ziyaretlerimize devam ediyoruz. Yerel seçimler önemli, vatandaşlarımız sandık başına giderek tercihlerini yapmalılar. Cumhur İttifakı önemli, ülkemizin geleceği için çocuklarımızın geleceği için önemli. Akçadağlı hemşehrilerimiz sandıkta tarih yazacak inşallah. Akçadağ ilçemizi için projelerimiz hazır Belediye Başkanlığına seçildiğimiz gün itibariyle, ilçemize eşit şekilde hizmet götüreceğiz nerede eksik varsa oraya hizmet gidecek" diye konuştu. - MALATYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:38 Kaynak: İHA
Türkiye'nin İlk "Siyahi Başkanı" Olmak İçin Yarışıyor
AK Parti'ye Oy Veren Kürt Seçmenin Yüzde 6'sı HDP'ye Kaydı
Hastalığı Yüzünden 200 Erkekle Birlikte Olan Kadın, İngiltere'de Gündem Oldu!
Binali Yıldırım, Alevilerden Böyle Oy İstedi: Adımda Ali Var