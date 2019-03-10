Son Dakika Haberleri: Kırteke Seçim Çalışmalarına Hız Verdi

Kırteke Seçim Çalışmalarına Hız Verdi

1 saat önce

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke seçim çalışmalarına hız verdi.

Kırteke Seçim Çalışmalarına Hız Verdi, System.String[]
AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke seçim çalışmalarına hız verdi.

Kırteke seçim çalışmaları kapsamında Akçadağ ilçesine Bağlı Altunlu, Dede, Kara Pınar ve Sahil Mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Kırteke, "31 Mart yerel seçimler kapsamında ziyaretlerimize devam ediyoruz. Yerel seçimler önemli, vatandaşlarımız sandık başına giderek tercihlerini yapmalılar. Cumhur İttifakı önemli, ülkemizin geleceği için çocuklarımızın geleceği için önemli. Akçadağlı hemşehrilerimiz sandıkta tarih yazacak inşallah. Akçadağ ilçemizi için projelerimiz hazır Belediye Başkanlığına seçildiğimiz gün itibariyle, ilçemize eşit şekilde hizmet götüreceğiz nerede eksik varsa oraya hizmet gidecek" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:38 Kaynak: İHA

Mustafa Kırteke, belediye başkan adayı, AK Parti, Akçadağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin İlk "Siyahi Başkanı" Olmak İçin Yarışıyor AK Parti'ye Oy Veren Kürt Seçmenin Yüzde 6'sı HDP'ye Kaydı

Hastalığı Yüzünden 200 Erkekle Birlikte Olan Kadın, İngiltere'de Gündem Oldu! Binali Yıldırım, Alevilerden Böyle Oy İstedi: Adımda Ali Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 20:10:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırteke Seçim Çalışmalarına Hız Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]