Kış Aylarının Vazgeçilmezi: Perşembe Cevizli Helva - Son Dakika
Yerel

Kış Aylarının Vazgeçilmezi: Perşembe Cevizli Helva

Kış Aylarının Vazgeçilmezi: Perşembe Cevizli Helva
05.01.2026 14:09
Perşembe cevizli helva, kış aylarında vücudu sıcak tutma özelliği ile tercih ediliyor.

Ordu'nun yöresel lezzetlerinden olan ve yapımı toplamda 3 gün süren coğrafi işaret belgesine sahip Perşembe cevizli helva, kış aylarında vücudu sıcak tutma özelliği sayesinde ilgi görüyor.

Şehrin yöresel lezzetlerinden biri olan ve belirli bölgelerde üretimi yapılan, coğrafi işaret belgeli ve tescilli cevizli helva, kış aylarında vücudu sıcak tuttuğu için tercih ediliyor. İçerisinde, çöven kökü, limon tuzu, bol miktarda ceviz ve şeker bulunan helva yaz aylarında turistler tarafından tercih edilirken, kış aylarında da Ordulu vatandaşlar tarafından bol bol tüketiliyor. Helvanın yapım aşaması ise 3 gün sürüyor.

"Kış aylarında vücudu sıcak tutuyor"

Ordu'da cevizli helva üretimi ve satışını yapan İbrahim Ölmez, odun ateşinde pişirilen, yapımı 3 gün süren tescilli ve coğrafi işaret belgesine sahip Perşembe cevizli helvasının tercih edilen bir lezzet olduğunu söyledi. Ölmez, "Bu helvanın özelliği, kış aylarında tüketenin içini ısıtıyor. Tadı güzel, bilmeyen insanlar çok şekerli diye yemek istemiyor ama aslında içerisindeki şeker miktarı ideal. Çöven kökü ile yapılıyor, beyazlığını da bu kökten alıyor. Helva buzdolabına koyulmuyor ve oda sıcaklığında 6 ay kadar bozulmadan durabiliyor" dedi.

"Yöresel ürünümüz, Ordulular severek tüketiyor"

Sürekli olarak helvadan tükettiğini söyleyen Hasan Altınel, "İçerisinde bulunan malzemeler dolayısıyla kışın sıcak tutuyor. Zaten Perşembe ilçemizin yöresel ürünü. Ordulular da seve seve tüketiyor" diye konuştu.

Helvayı ilk kez tattığını ifade eden vatandaşlar ise kış aylarında sıcak tutma özelliği sayesinde helvanın tüketilmesi gerektiğini belirterek, lezzetini sevdiklerini kaydettiler. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Perşembe, Yerel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
