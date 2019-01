Kış Çiçekleri "Termal Su" ile Yetişiyor

CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesinde belediye tarafından termal suyun geri dönüşümle yeniden kullanılması çalışmaları kapsamında kurulan çiçek serasında her mevsime uygun çiçek üretiliyor.Kaplıcalar ve evlerin ısıtılmasında kullanıldıktan sonra ortaya çıkan atık termal suların kullanıldığı serada, dört mevsim çiçek üretimi gerçekleştiriliyor.Kış aylarında soğuk havaya dayanıklı türlerin yetiştirildiği serada üretilen çiçekler, ilçenin cadde, sokak ve parklarını süslüyor.Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, termal suların geri dönüşümü çalışmaları kapsamında bin metrekare alanda modern çiçek serası kurduklarını söyledi.Belediye olarak son teknolojiyi yakından takip ettiklerini belirten Çöl, "Sandıklı Belediyemizin, hatta bölgenin çiçek ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede bir sera kurduk. Termal kaynaklar sayesinde yılda 4 defa ürün alabiliyoruz. Muhteşem bir tesis." diye konuştu."Sera sayesinde kendi çiçeğimizi üretiyoruz"Serada bir seferde 150 bin çiçek üretimi yaptıklarını anlatan Çöl, şöyle devam etti:"Serada Türkiye şartlarında yetişebilecek tüm çiçeklerin üretimini gerçekleştirebiliyoruz. Burası, son teknolojinin kullanıldığı, sulaması, gübrelemesi ve otomatik aydınlatmasına kadar her şeyiyle belki de ülkemizin en modern çiçek seralarından biri. 'İlçede kullandığımız çiçekleri neden kendimiz üretmeyelim' diye bir fikirle yola çıktık. Sandıklı'da jeotermal suyla ısıtılarak üretim yapan birçok sera var. Salkım domates başta olmak üzere birçok sebze yetiştiriliyor. 'Domates yetişebiliyorsa neden çiçek yetişmesin' dedik ve belediye olarak böyle bir seranın kurulmasına öncülük ettik. Bu sera sayesinde kendi çiçeğimizi üretiyoruz."Çöl, seradan 3 dönemdir ürün aldıklarını ifade etti.Sera sayesinde Sandıklı'nın çiçek bahçesine dönüştüğüne işaret eden Çöl, "İlçe genelinde binlerce çiçeğin oluşturduğu muhteşem bir desen oluştu. Bu çiçekleri dini bayramlarda, bayram arifelerinde, şehir mezarlığı girişinde hemşehrilerimize ücretsiz dağıtıyoruz. Bunu önümüzdeki günlerde kat kat artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu."Her türlü çiçeği yetiştirebiliyoruz"Elde ettikleri sonuca baktıklarında çok isabetli bir yatırım yaptıklarını gördüklerini vurgulayan Çöl, "Üreten bir belediye olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bundan sonraki süreçte, kapasitemizi daha da artırarak çevremizdeki belediyelere ve talepte bulunan vatandaşlara da çiçek satışı yapacağız. Seramızda her türlü çiçeği yetiştirebiliyoruz." ifadelerini kullandı.Serada görevli ziraat mühendisi İbrahim Arman da şu anda kış mevsimi olduğu için kış çiçeklerini yetiştirdiklerini söyledi.Seranın, termal suyla ısınması nedeniyle iklimsel konuda hiçbir sıkıntıları olmadığına dikkati çeken Arman, "Hercai menekşe, portakal nergisi, şeker tabağı, aslan ağzı ve süs nanesi üretimi gerçekleştirdik. Son teknolojiye sahip bir seramız var. İstediğimiz sıcaklıkta üretimimizi gerçekleştirebiliyoruz." dedi.