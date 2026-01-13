Kış Depresyonu: Belirtiler ve Tedavi Yöntemleri - Son Dakika
Kış Depresyonu: Belirtiler ve Tedavi Yöntemleri

13.01.2026 14:53
Kış depresyonu, güneş ışığının azalmasıyla ortaya çıkan ciddi bir durumdur ve tedavi gerektirir.

Haber: Sakine Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Fırat Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gürkan Gürok, "Kışın insanlarda özellikle şekerli beslenmeyi sevme, isteksizlik, mutsuzluk, neşesizlik, enerji ve ilgi azlığı, etkinliklere katılım azlığı gibi semptomlar görülebiliyor. Kişi bu semptomları 2 haftadan fazla gösteriyorsa, işine gücüne bakmakta zorlanıyorsa, işlevselliği bozuluyorsa, artık kendine zarar verme ortaya çıkıyorsa bu artık bir kış depresyondur ve psikiyatrik olarak tedavi edilmesi gerekiyor diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Gürok, yaptığı açıklamada, günlerin kısalması ve güneş ışığına maruziyetin azalmasıyla birlikte bazı bireylerde sabahları uyanmakta zorlanma, sürekli uyku isteği, enerji kaybı ve hayattan keyif alamama gibi belirtilerin ortaya çıkabildiğini anlattı.

Bu durumun basit bir mevsim geçişi ya da moral bozukluğu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Gürok, şöyle konuştu:

"Kış depresyonu, yani mevsimsel affektif bozukluk kış aylarının gelmesiyle kişide isteksizlik, mutsuzluk, enerji azalması, kilo artımı gibi ağır psikiyatrik sonuçlara yol açabiliyor. Bu, kişilerin hem psikolojik hem de biyolojik metabolizmasına etkileyen ağır ve ciddi psikiyatrik sonuçlara yol açan bir durumdur. Durumun ciddiyeti önemli. Kış aylarına girerken iyi hissedememe, 'Ben kış aylarını sevmiyorum, moralim bozuluyor, kapalı havalarda modum düşüyor' gibi basit diyebileceğimiz iyi huylu şeylerden daha ağır bir sorundur. Burada güneş ışığının önemini ve biyolojimizi iyi bilmek lazım. Bizim güneş ışığına maruziyetimiz azaldığında vücudumuzda seratonin düzeyi azalıyor ve melatonin dengesi bozuluyor. Sirkadiyen ritmi dediğimiz vücudumuzun iç saatininin düzeni bozuluyor. Bunların tamamı da hem psikolojik hem de bedensel sonuçlara neden oluyor. Toplumda yaklaşık yüzde 5 oranında görüldüğü kabul ediliyor.

"Sabah saatlerinde günde en az yarım saatlik güneş ışığı tedavisi ile sağlayabiliyoruz"

Kış depresyonunun belirtilerine gelecek olursak genel depresyondan biraz farklıdır. Daha fazla kilo alımına, enerji azlığına, daha fazla uyuma eğiliminin artmasına neden oluyor. İnsanlarda özellikle karbonhidrattan zengin beslenmeye, şekerli beslenmeyi sevme, isteksizlik, mutsuzluk, neşesizlik, enerji ve ilgi azlığı, etkinliklere katılım azlığı gibi semptomlar görülebiliyor. Kişinin bu semptomları 2 haftadan fazla gösteriyorsa, işine gücüne bakmakta zorlanıyorsa, işlevselliği bozuluyorsa, artık kendine zarar verme ortaya çıkıyorsa bu artık bir kış depresyondur ve psikiyatrik olarak tedavi edilmesi gerekiyor diyebiliriz. Kış depresyonunun en önemli tedavisi ışın tedavisi. Işın sağlayan cihazlarla ya da doğal güneş, özellikle sabah saatlerinde günde en az yarım saatlik güneş ışığı tedavisi ile sağlayabiliyoruz. Bilişsel davranış terapileri, ilaçlar, bazı antidepresanlar, kişinin kendisine yardım edebileceği sosyal etkinliklerini artırabileceği doğa yürüyüşleri, açık hava yürüyüşleri, spor yapmaları bunların etkileri kanıtlanmıştır. Beslenmeye dikkat etmeleri önemli."

Kaynak: ANKA

