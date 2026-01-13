Kış Lastiği Uygulaması Hayati Önem Taşıyor - Son Dakika
Kış Lastiği Uygulaması Hayati Önem Taşıyor

13.01.2026 10:44
ATO Başkanı Gürsel Baran, kış lastiğinin trafik güvenliği için kritik olduğunu vurguladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulamasının 15 Kasım 2025 tarihinde başladığını hatırlatarak, "Ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması, özel araçlar için de hayati önem taşıyor. Can ve mal güvenliğimiz için kış lastiği taktırmayı ihmal etmeyelim" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kış lastiklerinin yalnızca karlı ve buzlu havalarda değil, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü tüm şartlarda yol tutuşunu artırarak kazaların önlenmesine katkı sağladığını belirterek, "Kış şartları ülkemizin dört bir yanında kendini etkili bir şekilde gösteriyor. Kar yağışı ve sıcakların düşmesiyle birlikte, trafikte riskler de artırıyor. Ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması, özel araçlar için de hayati önem taşıyor. Can ve mal güvenliğimiz için kış lastiği taktırmayı ihmal etmeyelim" dedi.

15 Nisan 2026 tarihinde kış lastiği uygulamasının sona ereceğini belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, tüm sürücülere çağrıda bulunarak, "Kış lastiklerini taktırarak, hem kendi can güvenliğinizi, hem de trafikteki diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlayabilirsiniz. Tüm sürücülerimizi kış lastiklerini taktırmaya, araçlarını kış şartlarına hazır hale getirmeye davet ediyorum" dedi.

Trafikteki kayıplarla kışın daha ağır geçmesine izin vermeyelim

Trafik kazalarının toplumsal ve ekonomik hayatı doğrudan etkileyen bir unsur olduğuna dikkat çeken ATO Başkanı Baran, trafik güvenliğini artırmaya yönelik tedbirlerin tüm toplumun sorumluluğu olduğunun altını çizdi. Baran, "Güvenli ulaşım, gündelik yaşamın sağlıklı bir şekilde devam etmesi ve toplumsal huzurun sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Basit gibi görünen önlemler hayat kurtarıyor. Trafik güvenliğini artırmaya yönelik alınan her tedbir, toplumsal ve ekonomik hayatı da olumlu etkiliyor. Bu açıdan kış lastiği uygulamasını yasal bir zorunluluktan ziyade, insan hayatına verilen değerin, toplumsal refaha katkının somut bir ifadesi olarak değerlendiriyoruz. Kış lastiği kullanarak can ve mal kayıplarını önleyelim, trafikte vereceğimiz kayıplarla kış şartlarının daha ağır sonuçlara dönüşmesine izin vermeyelim" dedi.

Önleyici ve maliyet düşürücü bir tedbir

Kış lastiği uygulamasının ekonomik verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından önemine de değinen Baran, "Trafik kazaları ne yazık ki geri dönülemez can kayıplarının yanı sıra, ekonomide de kayıplara neden oluyor. Araç tamir ve onarımından sigorta maliyetlerine, ulaşım altyapısından lojistik aksamalara kadar ekonomide birçok alanı olumsuz etkiliyor. Trafikte güvenliği artıran kış lastiği kullanımını bu açıdan önleyici ve maliyet düşürücü bir tedbir olarak görüyoruz" dedi.

ATO'dan kış lastiği ile ilgili farkındalık çalışması

ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun 39 No'lu Lastik, Jant, Akü Toptan ve Perakende Satış-Servisi Meslek Komitesi'nin öncülüğünde her yıl, kış lastiği kullanımına ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik video çalışması hazırladıklarını ve led ekranlarda yayımladıklarını da sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

