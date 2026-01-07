Kış Uykusuna Yatamayan Bozayı İlçe Merkezine İndi

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde kış uykusuna yatamayan bozayı, ilçe merkezine yakın bir alana inerek yiyecek aradı.
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde kış uykusuna yatmayan bozayı, yiyecek bulmak için ilçe merkezinin yanına kadar indi. Bir sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde bozayının yoğun kar yığınının altında kaçmaya çalıştığı görüldü. - KASTAMONU
