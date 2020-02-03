Kısa film yapan öğrenciler"Geleceğin Sineması" yarışmasına katılabilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kısa film yapan öğrenciler'Geleceğin Sineması' yarışmasına katılabilecek - Son Dakika

Kısa film yapan öğrenciler"Geleceğin Sineması" yarışmasına katılabilecek

6 saat önce

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından bu yıl 17.si düzenlenen "Geleceğin Sineması" yarışmasına 9 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek.

Kısa film yapan öğrenciler

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından bu yıl 17.si düzenlenen "Geleceğin Sineması" yarışmasına 9 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün de destek verdiği etkinliğe, Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin sinema ve medya bölümlerinde eğitim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvurabiliyor.

Sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri için imkan yaratmayı amaçlayan yarışmanın jürisinde, yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, yapımcı Bulut Reyhanoğlu, oyuncu Damla Sönmez, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgü Yolcu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Selçuk Yavuzkanat yer alıyor.

Başvuruları "Geleceginsinemasi.tursak.org.tr" adresinden alınacak yarışmanın ön eleme sonuçları 8 Nisan'da belli olurken desteğe hak kazanan projeler ise 18 Nisan'da açıklanacak.

Etkinlik kapsamında 10 projeye 6 bin lira maddi desteğin yanı sıra post-prodüksiyon desteği ve danışmanlık hizmeti verilecek.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:16 Kaynak: AA
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