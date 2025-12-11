Soğuk havada sakın bunu yapmayın! Sürücülere binlerce liralık uyarı

Yurt genelinde etkisini artıran soğuk hava, araç sahiplerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Uzmanlar, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte araç akülerinin normalden daha hızlı güç kaybettiğini belirtiyor. Özellikle sert rüzgârın aracın ön kısmına doğru esmesi durumunda akülerin çok daha çabuk zayıfladığı ifade ediliyor.

Soğuk havalarda uzun süre park halinde bekleyen araçların akülerinin kısa sürede boşalması, birçok sürücüyü alternatif yöntemlere yöneltiyor.

"VURDURARAK ÇALIŞTIRMA" YÖNTEMİ TEHLİKE BARINDIRIYOR

Aküsü biten araçlarda en sık başvurulan yöntemlerden biri olan vurdurarak çalıştırma işlemi, uzmanlara göre yüksek maliyetli motor hasarlarına yol açabiliyor.

Triger kayışının kopması, zincirin zarar görmesi ya da yağ pompasının hasar alması gibi ciddi arızaların bu yöntem nedeniyle ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Bu tür arızaların tamir masrafları ise sürücüler için büyük yük oluşturuyor.

YANLIŞ TAKVİYE BAĞLANTISI ELEKTRONİĞİ YAKABİLİR

Öte yandan, gelişigüzel yapılan akü takviyesi işlemlerinin araçların elektronik aksamında büyük hasarlara sebep olabileceği uyarısı yapılıyor. Yanlış kutup bağlantıları, elektronik beyin (ECU) başta olmak üzere pek çok parçayı devre dışı bırakabiliyor.

Bu nedenle sürücülerin, araçlarına bilinçsiz müdahalede bulunmamaları gerektiği vurgulanıyor.

"KIŞA GİRMEDEN MUTLAKA BAKIM YAPILMALI"

Erzincan'da otomotiv ustası Ufuk Çalışkan, kış aylarında artan akü sorunlarına karşı sürücülere önemli tavsiyelerde bulundu. Çalışkan, araçların her kış sezonu öncesinde mutlaka detaylı bakımdan geçirilmesi gerektiğini söyleyerek şunları ifade etti:

"Akü bitmesi durumunda yapılan yanlış müdahaleler çok ciddi maliyetlere neden olabilir. Sürücüler, aracı vurdurarak çalıştırmak yerine profesyonel yardım almalı ve akü takviyesi konusunda dikkatli olmalıdır."