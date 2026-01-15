Kışın Beyaz Cenneti: Armutoluğu Yaylası - Son Dakika
Kışın Beyaz Cenneti: Armutoluğu Yaylası

15.01.2026 11:24
Adana'nın Pozantı ilçesindeki Armutoluğu Yaylası, kışın dağcıları ağırlıyor; doğa yürüyüşü ve tırmanış imkanı sunuyor.

Adana'nın Pozantı ilçesinde kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan 1700 rakımlı Armutoluğu Yaylası, dağcılık meraklılarına temiz havada doğa yürüyüşü ve tırmanış yapma imkanı sunuyor.

Yaz döneminde kamp ve trekking yapmak isteyenlerin uğrak noktası olan Akdağ'ın eteklerindeki yayla, kış aylarında da doğaseverleri ağırlıyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen 1700 rakımlı yaylanın yolları, kent merkezinin yanı sıra Mersin, Hatay, Niğde ve Osmaniye gibi çevre illerden gelen dağcılık tutkunları için tırmanış parkuru oluyor.

Çam, sedir ve katran ağaçlarının arasındaki karla kaplı yolları aşan ziyaretçiler, doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı buluyor.

"Sis ve kar yağışı eşliğinde müthiş bir ambiyansın içindeydik"

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Burhan Şahin, AA muhabirine, Kilikya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleriyle temiz havada tırmanış yaptıklarını söyledi.

Bölgenin profesyonel ve amatör dağcılar için avantajlar sunduğunu dile getiren Şahin, "Ciddi kar yağışı ve fırtına bize eşlik etti ama geldiğimiz noktada, doğada olmak her şartta çok güzel ve keyifliydi. Oldukça güzel manzaralar vardı. Sis ve kar yağışı eşliğinde müthiş bir ambiyansın içindeydik." dedi.

"Bulutların üstüne çıktık diyebiliriz"

Kilikya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Can da Armutoluğu Yaylası'nı 24 kişilik ekiple ziyaret ettiklerini belirterek, "Buranın her mevsim kendine has bir güzelliği var. Güzel bir parkurda güzel zaman geçirdik. Bu da bize keyif ve mutluluk verdi." diye konuştu.

Dağcılardan Ezgim Geçit de kış aylarında yürüyüş yapmanın keyifli olduğunu vurgulayarak, "Yeri geldi rüzgarda savrulduk yeri geldi üşüdük ama çok güzel bir yürüyüştü. Manzara harikaydı. Bulutların üstüne çıktık diyebiliriz. Herkesin gelip bu deneyimi yaşaması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Hava Durumu, Pozantı, Adana, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
