Kışın Zor Koşullarında Evde Sağlık Hizmeti

Erzincan'da Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nde görevli sağlık çalışanları, zorlu kış koşullarına rağmen hastalara ulaşmak için yoğun mesai harcıyor.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, kentte hastaneye gidemeyen 2000'e yakın hastaya evlerinde muayene ve tedavi hizmeti sunuyor.

Kent merkezi ile ilçelerde görev yapan ekipler, zorlu arazide araçların gidemediği noktalara zaman zaman yürüyerek ulaşıyor.

Kışın çetin geçtiği Refahiye ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Gümüşakar köyünde yaşayan Şeftalioğlu ailesinin evine karlı yolları aşarak ulaşan sağlık ekipleri, kısmi felçli Sakine Şeftalioğlu'nun (88) muayenesini yapıp tedavisine yönelik kontrolleri gerçekleştirdi.

Geçen yıl sisteme kayıtlı 1983 kişiye evde sağlık hizmeti sunuldu

İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, AA muhabirine, kentte 2010 yılından itibaren 17 binin üzerinde vatandaşa evde sağlık hizmetinin verildiğini söyledi.

Geçen yıl sisteme kayıtlı 1983 kişiye evde sağlık hizmeti sunduklarını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız, eve gittiğinde sadece evde bakım hizmetini vermiyorlar. Evdeki hastaların yakınlarına yönelik başlatmış olduğumuz yine bir proje var. Evde bakımla ilgili eğitim de veriyoruz. Sağlık okuryazarlığını onlara anlatıyoruz, acil durumlarda 112'ye nasıl başvurmaları, raporun nasıl çıkarılması, ilaçların nasıl çıkarılması gerektiğini ya da evde vatandaşımızın yakınlarının giderebileceği ufak tıbbi müdahaleleri de yine biz bu vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz."

"Hastaların yüzündeki memnuniyeti görmek bizi çok mutlu ediyor"

Dr. Fahrettin Uğur Refahiye Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. İrem Rüzgar da ilçenin 121 köyüne sağlık hizmeti ulaştırmaya çalıştıklarını anlattı.

İlçe merkezine en uzak köyün 50 kilometre mesafede olduğunu anlatan Rüzgar, şöyle konuştu:

"Hastaneye gelemeyecek durumda, belli başlı hastalıkları olan hastalarımıza evde bakım hizmetleri sunuyoruz. Refahiye ilçemizde yaklaşık 6 ay, kış şartlarında geçiyor. Zorlu şartlar altında hastalarımıza elimizden gelen kaliteli sağlığı ulaştırmaya çalışıyoruz. Hastaların yüzündeki memnuniyeti görmek, bizi çok mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın sağlığı, bizim için her şeyden önemli."

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nde hemşire olarak görev yapan Nida Gül Nural Arslan (26) da zor şartlarda çalıştıklarını belirterek, "Kış şartları bizi zorluyor ama her türlü zorluğu aşarak hastalarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Hastalarımıza ulaştıkça, onlara şifa dağıttıkça, dualarını aldıkça biz de mutlu oluyoruz ve daha motive bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"Kar yağışının çok olmasına rağmen ekipler yine de geldi"

Evde kontrolleri yapılan Sakine Şeftalioğlu, bu yıl kar yağışının çok olmasına rağmen ekiplerin yine de geldiğini söyleyerek, uygulama için teşekkür etti.

Annesine bakan Makbule Şeftalioğlu (52) da ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Kar, kış demeden bize ulaşıyorlar. Anneme gelip bakıyorlar. Biz de seviniyoruz. Devletimize bu uygulama için teşekkür ederim." dedi.