Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyede - Son Dakika

Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyede

11.12.2020 16:09

Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyede Kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi Ülke genelinde akşam saat 21.00'dan itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65 seviyesi ile rekor seviyesine çıktı.

Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyede

Kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi

İSTANBUL - Ülke genelinde akşam saat 21.00'dan itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65 seviyesi ile rekor seviyesine çıktı. E-5 ve TEM otoyolunda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde bu hafta ikinci kez uygulanacak olan 56 saatlik sokak kısıtlaması akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu rekor seviyelere çıktı. İBB trafik uygulaması adeta kırmızıya döndü. E-5 ve TEM otoyolundan oluşan kilometrelerce kuyruk havadan drone ile görüntülendi. Öte yandan yoğunluk toplu taşıma araçlarında da yaşandı. Metro, metrobüs hatlarında yoğunluk oluştuğu görüldü.

Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyede
Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyede
Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyede
Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyede
Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyede

Koronavirüs, TEM Otoyolu, İstanbul, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyede - Son Dakika


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