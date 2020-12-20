Kısıtlama saatinde ehliyetsiz yakalandı, yemediği ceza kalmadı - Son Dakika

Kısıtlama saatinde ehliyetsiz yakalandı, yemediği ceza kalmadı

20.12.2020 10:42
Kısıtlama saatinde ehliyetsiz yakalandı, yemediği ceza kalmadı, System.String[]

Antalya'da sürücü belgesi olmadan araç kullanan şahıs, hem ehliyetsiz araç kullanmaktan hem de yanındaki yolcuyla birlikte sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden ceza yedi.

Antalya'da sürücü belgesi olmadan araç kullanan şahıs, hem ehliyetsiz araç kullanmaktan hem de yanındaki yolcuyla birlikte sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden ceza yedi. Otomobil ise sahibinin kısıtlama sebebiyle teslim almaya gelememesi nedeniyle bağlanarak yediemin otoparkına teslim edildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Manavgat- Çeltikçi yolu üzerinde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan 07 LBG 64 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Ü.'nün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Ali Ü.'ye sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 473 TL, araç sahibine ise sürücü belgesi olmayan kişiye aracını kullandırmaktan yine 2 bin 473 lira olmak üzere toplam 4 bin 976 TL trafik cezası tutanağı düzenlendi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle otomobil sahibinin aracını teslim almaya gelememesi nedeniyle araç bağlanarak yediemin otoparkına teslim edildi. Trafik cezasının ardından otomobil sürücüsü Ali Ü. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Dilek Y.'ye sokağa kısıtlamasını ihlal etmekten de 3 bin 150'şer liralık idari ceza tutanağı düzenlendi. - ANTALYA

Kısıtlama saatinde ehliyetsiz yakalandı, yemediği ceza kalmadı
Kısıtlama saatinde ehliyetsiz yakalandı, yemediği ceza kalmadı
Kısıtlama saatinde ehliyetsiz yakalandı, yemediği ceza kalmadı

Manavgat, Çeltikçi, Otomobil, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlama saatinde ehliyetsiz yakalandı, yemediği ceza kalmadı - Son Dakika


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