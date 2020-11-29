DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

İstanbul 'da 14 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Eminönü 'ndeki hareketlilik havadan görüntülendi. Koronavirüs salgınına yönelik tedbirlerden biri olan sokağa çıkma kısıtlaması ikinci haftasında da tüm illerde dün akşam saat 20.00'de başladı. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması saat 10.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin hemen ardından Eminönü Meydan ve Galata Köprüsü'ndeki hareketlilik havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü------------------------- Eminönü Meydanı havadan görüntü-Galata Köprüsü havadan görüntü

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7- TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ TURİSTLERE KALDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA- KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından ikinci defa sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlama nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı.

Koronavirüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında dün akşam 20.00'den sabah 10.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere ve kısıtlamadan muaf olanlara kaldı. Otellerinden çıkan turistlerde bavulları ile İstiklal Caddesi'nde yürüdü.

- İstanbul