Kısıtlamasız cumartesinde Eminönü eski günlerini aratmadı - Son Dakika

Kısıtlamasız cumartesinde Eminönü eski günlerini aratmadı

06.03.2021 13:55

Kısıtlamasız cumartesinde Eminönü eski günlerini aratmadı Galata Köprüsü balık tutanlarla doldu, yoğunluk havadan görüntülendi Kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız ilk cumartesi gününde Eminönü Meydanı'nda insan yoğunluğu yaşandı.

Kısıtlamasız cumartesinde Eminönü eski günlerini aratmadı

Galata Köprüsü balık tutanlarla doldu, yoğunluk havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız ilk cumartesi gününde Eminönü Meydanı'nda insan yoğunluğu yaşandı. Galata Köprüsü balık tutanlara dolarken polis ekipleri, havadan drone destekli denetim yaparak kurallara uymaları konusunda vatandaşlara uyarılar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından çok yüksek riskli iller dışında Cumartesi günleri kısıtlamanın kalkacağını duyurmuştu. Yaklaşık 3.5 aydır hafta sonu evlerine kapanan İstanbullular sabahın erken saatlerinden kendilerini sokaklara attı. Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde sokaklar, caddeler ve meydanlar vatandaşlarla doldu. Hafta sonu gezmeyi özlediğini söyleyen vatandaşlar Eminönü Meydanı'nda da yoğunluk oluşturdu. Amatör balıkçılar da Galata Köprüsü üzerinde kısıtlamasız cumartesinin keyfini çıkardı.

Kısıtlamasız cumartesi gününde kurallara uyanlar kadar uymayanlar da vardı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Eminönü Meydanı'nda drone destekli denetim gerçekleştirdi. Drone ile vatandaşlara kuralları uymaları konusunda uyarılar yapıldı.

"Çok şükür, bugünlere geldik"

Cumartesi günleri kısıtlamanın kalkmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Çiğdem Karaardıç, "Çok şükür, bugünlere geldik. Özledik. Dün Adana'dan geldim. Bugün geziyoruz. Yarın da döneceğim" dedi.

"İnsanlar kendilerini korusalar daha iyi olacak"

İş yapmaktan memnun olan Eminönü esnafı Kasım Yılmaz, "Esnaf olarak mutluyuz. Hareketlilik oluyor. İnsanlar cumartesi uygulamasına daha alışmadı. Bundan sonraki zamanlarda inşallah. Kalabalık var ama pandemide insanlar kendilerini korusalar daha iyi olacak. Uymayanlar çok" diye konuştu.

"Özledik ama korkuyorum"

65 yaş ve üzeri kısıtlamalarının ardından ilk kez dışarı çıktığı söyleyen Osman Bayram, "Marmaray çok kalabalıktı. Pişman oldum. Dönüşü otobüsle yapmayı düşünüyorum. Özledik ama korkuyorum. Vakalar artabilir. Çok kalabalık. Keşke biraz tenha olsaydı ama ilk cumartesi olması nedeniyledir. Normale dönmesini umuyorum. Biz peynir almaya geldik. Bir şeyler alıp geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.

"İyi ki de açıldı, insanlar çok bunaldı"

Balık tutmayı çok özlediğini kaydeden Emrah Tufan, "En son 2 ay önce gelmiştim. Baya bir özlem duyuyordum. Çok şükür açıldı. Balık tutmak bizim için büyük bir zevk. İnsanın ruhunu dinlendiriyor. İyi ki de açıldı, insanlar çok bunaldı. Dikkat ediyoruz. Maskemizi takıyoruz. Ailemizi seviyoruz. Eşimizi dostumuzu seviyoruz. Koronadan korkuyoruz ama böyle şeyler de lazım. Cumartesi bari olsun" şeklinde konuştu.

Kısıtlamaların kalkmasından memnun olduğunu dile getiren Yasin Akçamak, "Gerçekten bizim için sosyal aktivite olarak bunu bekliyorduk. Kaldıranlardan da teşekkür ediyoruz. Evde oturarak nereye kadar? Pikniğe gidemiyoruz. Balığa gidemiyoruz. Bizim için balık olsun yeter" dedi.

Kısıtlamasız cumartesinde Eminönü eski günlerini aratmadı
Kısıtlamasız cumartesinde Eminönü eski günlerini aratmadı
Kısıtlamasız cumartesinde Eminönü eski günlerini aratmadı
Kısıtlamasız cumartesinde Eminönü eski günlerini aratmadı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamasız cumartesinde Eminönü eski günlerini aratmadı - Son Dakika


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