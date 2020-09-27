'Kişiye özgü hazırlanan diyetler, bağışıklık sistemini destekler' - Son Dakika

'Kişiye özgü hazırlanan diyetler, bağışıklık sistemini destekler'

ANKARA'da, uzman diyetisyen İzan Işık, "Pandemi süresinde yapılan diyetler, diyetisyen tarafından bireye özgü hazırlandığı takdirde hastalığa davetiye çıkarmaz, aksine sağlığı koruyarak, bağışıklık sistemini destekler ve bireylerin iyilik halinin sürdürülmesine yardımcı olur" dedi.

'Kişiye özgü hazırlanan diyetler, bağışıklık sistemini destekler', System.String[]

ANKARA'da, uzman diyetisyen İzan Işık, "Pandemi süresinde yapılan diyetler, diyetisyen tarafından bireye özgü hazırlandığı takdirde hastalığa davetiye çıkarmaz, aksine sağlığı koruyarak, bağışıklık sistemini destekler ve bireylerin iyilik halinin sürdürülmesine yardımcı olur" dedi.

Uzman diyetisyen İzan Işık, yaptığı yazılı açıklamada, beslenmenin, koronavirüs salgınından korunmak için en önemli unsurlardan biri olduğunu vurguladı. Salgınla birlikte 'diyet yapmayın' benzeri cümlelerin, yanlış yönlendirmelere neden olduğuna değinen Işık, "Covid-19 pandemisi ile birlikte sağlığımızı korumak üzere verdiğimiz mücadelenin temel ayaklarından birisi de sağlıklı ve doğru beslenme. Sıklıkla bu süreçte diyet yapılmaması yönünde duyduğumuz tavsiyeler ise yanlış algılanmaya oldukça müsait. Diyet yapmak, ne yazık ki toplumumuza 'bağışıklığı düşüren ve kişiyi aç bırakan bir sistem' olarak yansıtılıyor. Ancak sınırlı miktarlarda dahi olsa, içeriğindeki besinler doğru seçildiği takdirde diyetin sağlık üzerindeki faydalı etkilerinden yararlanmak mümkün" dedi.

'ŞOK VE DETOKS DİYET UYGULAMAK YANLIŞ'İzan Işık, diyetisyen tarafından hazırlanan diyet programının, gereken tüm besin ögelerini kapsayacak şekilde planlandığına, sağlığı koruma ve daha da iyileştirmeyi hedeflediğine işaret ederek, bireye özgü olmayan, hızlı zayıflatma ya da başka hedefleri ima eden 'şok diyet' ve 'detoks diyet' kavramlarının sağlıklı beslenmeye dair literatürde karşılığının olmadığını belirtti. Işık, "'Şok diyet', 'detoks diyet' gibi başlıklardan bir diyet türü olarak bahsetmek de tıpkı hızlı kilo vermeyi vadeden bu tarz beslenme biçimlerini uygulamak gibi yanlıştır. Pandemi süresinde yapılan diyetler, diyetisyen tarafından bireye özgü hazırlandığı takdirde hastalığa davetiye çıkarmaz, aksine sağlığı koruyarak bağışıklık sistemini destekler ve bireylerin iyilik halinin sürdürülmesine yardımcı olur. Buna ek olarak aç kalarak, sadece belli başlı besinlere yönelerek veya detoks sular tüketerek uygulanan programlar bireylerin sağlığı için tehdit oluşturmakta, bağışıklık sistemini de tehlikelere açık hale getirmektedir" dedi. Sağlıklı beslenme için uzman diyetisyenlere danışılmasının büyük önem taşıdığını, her bireyin kendisine özgü vücut ve yaşam biçimi olduğunu hatırlatan Işık, şunları kaydetti:

"Yeterli miktarda taze meyve, sebze ve tam tahıllardan oluşan sağlıklı ve dengeli bir diyet fiziksel aktivite ile birleştirildiğinde bireyi sağlıklı ve zinde tutacak formüldür. Covid-19 salgını sırasında iyi beslenmek ve aktif kalmak fiziksel ve zihinsel sağlığımız için önemlidir. Günlük rutinlerimiz ve yeme alışkanlıklarımız değişmiş olabilir ancak bir plan yapmak ve hazırlıklı olmak bu konuda bizlere yardımcı olabilir. Evde geçirilen fazladan zaman, yeni besinleri ve tarifleri denemek veya diğer aile üyelerini yemek hazırlama ve pişirmeye dahil etmek için iyi bir fırsattır. Bu şekilde birlikte zaman geçirmek, yeni bir şey denemenin ve bazıları için yeni bir beceri öğrenmenin eğlenceli bir yolu olabilir."


'Kişiye özgü hazırlanan diyetler, bağışıklık sistemini destekler'

Koronavirüs, Diyetisyen, Detoks, Diyet, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Kişiye özgü hazırlanan diyetler, bağışıklık sistemini destekler' - Son Dakika

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