Kıskanç koca dehşeti! Önce rehin aldı sonra yakalandı, serbest kalınca eşinin masaj salonunu yaktı - Son Dakika
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Kıskanç koca dehşeti! Önce rehin aldı sonra yakalandı, serbest kalınca eşinin masaj salonunu yaktı

07.07.2022 09:56
Kıskanç koca dehşeti! Önce rehin aldı sonra yakalandı, serbest kalınca eşinin masaj salonunu yaktı

Bursa'da kıskançlık krizi az kalsın aile faciasına neden oluyordu. Cani koca dini nikahlı eşi ve 2 çocuğunu bıçakla rehin aldı. Polis operasyonu ile gözaltına alınan şahıs serbest bırakılınca bir gün sonra da eşine ait 3 katlı masaj terapi salonunu ateşe verdi. Bir kez daha polis operasyonu ile yakalanan cani koca tutuklandı. İşte detaylar...

Bursa'da kıskançlık krizine giren Mehmet T. (35) geçtiğimiz pazartesi akşamı Çekirge Mahallesi'nde ikamet eden dini nikahlı eşi Gülistan K. (31) ile 8 ve 6 yaşındaki iki kızını bıçak zoruyla rehin aldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Amirliğine bağlı ekipler eve düzenledikleri operasyon sonrasında şüpheli Mehmet T.'yi etkisiz hale getirip anne ve 2 kızını kurtardı. Adli makamlara evrakları ikmalen gönderilen zanlı serbest bırakıldı.

MASAJ SALONUNU ATEŞE VERDİ

Olaydan bir gün sonra sabah saat 08: 30 sıralarında bir benzinlikten bidonla yakıt alan Mehmet T. Gülistan K.'nın Altıparmak Mahallesi Arap Şükrü Sokağında bulunan 3 katlı masaj terapi salonuna gitti. Mehmet T. kendisinde bulunan anahtarla içeriye girip her kata benzin dökerek iş yerini ateşe verdi. Alev alev yanan masaj salonu kullanılmaz hale gelirken, olay yerinden kaçan Mehmet T., Demirtaş Mahallesi'ndeki baldızında kalan iki kızını alarak Zafer Mahallesi'ndeki kendi annesinin evine getirdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Burada bir müddet gizlenen şüpheli polis ekiplerinin operasyonu ile bir kez daha gözaltına alındı. "Kundaklama" suçundan adliyeye sevk edilen Mehmet T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BENZİN ALDIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Zanlının iş yerini ateşe vermeden önce bir benzin istasyonuna taksi ile gelerek buradan bidonla benzin aldığı, daha sonra aynı taksiye benzin dolu bidonla binip istasyondan ayrıldığı güvenlik kamerasına yansıdı.

YÜRÜYEREK UZAKLAŞTI

Öte yandan şüphelinin iş yerini ateşe verdikten sonra büyük bir soğuk kanlılıkla yürüyerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatan polis ekiplerinin yasak olmasına rağmen bidonla benzin veren akaryakıt istasyonu hakkında da işlem başlattıkları öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kıskanç koca dehşeti! Önce rehin aldı sonra yakalandı, serbest kalınca eşinin masaj salonunu yaktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kıskanç koca dehşeti! Önce rehin aldı sonra yakalandı, serbest kalınca eşinin masaj salonunu yaktı - Son Dakika
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