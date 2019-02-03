Son Dakika Haberleri: Kit Harington, Got Finalini Paylaştığı Eşinin Durumdan Memnun Olmadığını Söyledi

Kit Harington, Got Finalini Paylaştığı Eşinin Durumdan Memnun Olmadığını Söyledi

1 saat önce

Dünyanın en çok izlenen televizyon dizilerinden biri olan Game of Thrones'un final sezonu adım adım yaklaşırken, dizinin sonu ile ilgili her geçen gün yeni bir haber ortaya çıkıyor. Dizinin gerçek sonunu bilen azınlık grupta olan bir kişi ise durumdan pek memnun değil.

Kit Harington, Got Finalini Paylaştığı Eşinin Durumdan Memnun Olmadığını Söyledi, System.String[]
Game of Thrones hayranları, her gün yeni bir haberle güne başlıyorlar desek yeridir. Tüm dünyanın heyecanla beklediği final sezonuna az bir zaman kalmışken, dizi ile ilgili spoiler içerdiğini iddia eden haberler de artarak yapılmaya devam ediyor. Birçok kişi en ufak bir detay öğrenebilmek için sosyal medyanın altını üstüne getirirken, dizinin finalini bilen bir kişi ise durumdan memnun değil.






Dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Jon Snow'un dizideki yabani sevgilisi, gerçek hayattaki eşi Rose Leslie, ünlü serinin sonunu öğrendiğinde hiç mutlu olmamış. "You know nothing Jon Snow" repliği ile hafızalara kazınan Ygritte karakterini canlandıran Leslie, Jon Snow'un kaderini öğrenince, Kit Harington ile üç gün konuşmamış. Harington'a final ile ilgili kişisel görüşü sorulduğunda ise "Dizinin sonunu mutlu veya mutsuz olarak tanımlayamam. Yapılan işten memnunum ancak son halini izlemeden gerçekten memnun olup olmadığımı bilemem" dedi.






Dizinin oyuncularına kendi yorumları sorulduğunda, açık sözlülükle fikirlerini beyan etmekten çekinmiyorlar. Sansa Stark karakterine can veren Sophie Turner ise final ile ilgili olarak "Birçok kişi final bölümünde hayal kırıklığına uğrayabilir çünkü insanlar bazı kişileri bazı yerlerde görmek istiyorlar. Birçoğu da oldukça beğenecektir" dedi. Ian Glen (Ser Jorah) ise "Herkesi memnun edemezsiniz, buna Ygritte de dahil" yorumunu yaptı.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:45 

Kit Harington, Game of Thrones, Teknoloji
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