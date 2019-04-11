Son Dakika Haberleri: Kitap Fuarında Yazar Yağmuru Yaşanacak

Kitap Fuarında Yazar Yağmuru Yaşanacak

5 dakika önce

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Ege'nin en büyük kitap fuarının son haftasında yine birbirinden ünlü yazarların katılacağı birçok imza günü ve konferansa ev sahipliği yapacak.

Kitap Fuarında Yazar Yağmuru Yaşanacak, System.String[]
Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Ege'nin en büyük kitap fuarının son haftasında yine birbirinden ünlü yazarların katılacağı birçok imza günü ve konferansa ev sahipliği yapacak. Bu hafta sonu Denizli Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı'nda 21 imza günü, 14'de konferans düzenlenecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kitapseverlerin heyecanla beklediği Ege'nin en büyük kitap fuarının üçüncüsü tüm hızıyla devam ediyor. 14 Nisan Pazar günü Saat 20.00'e dek ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda bu hafta sonu da birbirinden kıymetli pek çok yazar imza günü ve konferans düzenleyecek. Fuar programı kapsamında Kahraman Tazeoğlu'ndan, Ali Lidar'a, İlker Başbuğ'dan, Sinan Yağmur'a, Bülent Arınç'tan, Erol Mütercimler'e kadar çok sayıda ünlü yazar ve Denizlili yazarlar okuyucuları ile buluşup kitaplarını imzalayacak, söyleşilerde bulunacak. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:20 Kaynak: İHA
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