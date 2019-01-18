Son Dakika Haberleri: Kitap Tokat Projesi Ödül Töreni

Kitap Tokat Projesi Ödül Töreni

1 saat önce

Tokat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yeşilyurt ilçesinde "Kitap Tokat Projesi"nin ödül töreni yapıldı.

Kitap Tokat Projesi Ödül Töreni, System.String[]
Tokat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yeşilyurt ilçesinde "Kitap Tokat Projesi"nin ödül töreni yapıldı.

Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen belge dağıtım töreninde, öğrencileri düşünen, düşündüğünü açık ve doğru şekilde ifade eden, güzellik duygusu ve estetik anlayışı gelişmiş, kültürlü, milli ve manevi değerlere sahip yüksek karakterli bireyler olarak yetiştirmek amacıyla yürütülen Kitap Tokat Projesi'nin tanıtımı filmi gösterildi.

Kaymakam Muhammed Sait Baytok, törende, en fazla kitap okuyan öğrencilere ödüllerini verdi.

Baytok, kitap okumanın sadece okuyanın kendisi için geçerli bir eylem olmadığını söyledi.

Bir ülkede okumaya karşı istek artmadıkça gaflet ve bundan doğacak felaketin azalmayacağını belirten Baytok, "Bütün eğitim öğretim kurumlarında okuma ortamlarını zenginleştirmek, nitelikli kitaba erişimi sağlayarak öğretmen, veli, eğitim yöneticisi iş birliği ile öğrencilerin okuma yazma edinimine katkı sunmak amaçlanmalıdır. Okuyan yazan birey sayısını artırmak amacıyla Sayın Valimiz Ozan Balcı'nın himayelerinde başlatılan Kitap Tokat Projesi, ilçemizde memnuniyet verici bir verimlilikte yürütülmektedir." dedi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, kurum amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:27 Kaynak: AA

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