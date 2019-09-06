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"Kitaplar Devletten Defter Kalem Belediyeden"

1 saat önce

Çorum'un Osmancık ilçesinde belediye tarafından "Kitaplar Devletten Defter Kalem Belediyeden Projesi" kapsamında okula yeni başlayan öğrencilerin defter ve kalemleri ücretsiz olarak verildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde belediye tarafından "Kitaplar Devletten Defter Kalem Belediyeden Projesi" kapsamında okula yeni başlayan öğrencilerin defter ve kalemleri ücretsiz olarak verildi.

Yeni eğitim öğretim yılı kapsamında birinci sınıf öğrencilerinin uyum eğitimi programı çerçevesinde ilkokula kayıt yaptıran 550 öğrenci, ders başı yaptı.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İnönü Zaferi İlkokulu'nda birinci sınıfa başlayan öğrencileri ziyaret etti.

Minik öğrencileri tebrik ederek İlköğretim Haftası'nı kutlayan Gelgör, çocuklarla sohbet etti.

Öğrencilere defter, kalem, silgi ve kalemtıraştan oluşan eğitim seti dağıtan Gelgör, belediye olarak "Kitaplar Devletten Defter Kalem Belediyeden Projesi"nu hayata geçirdiklerini söyledi.

Projeye ilk yıl yalnızca birinci sınıfları dahil ettiklerini belirten Gelgör, okula başlayan 550 öğrencinin bir sene boyunca ihtiyaçları olacak kırtasiye malzemelerini dağıttıklarını dile getirdi.

Projenin yararlı olması durumunda kapsamının genişletileceğine işaret eden Gelgör, "Osmancık Belediyesi olarak eğitim birinci önceliğimiz. Öğrencilerin kitapları devletimizin vermesi, eğitimde bir devrim niteliğinde oldu. Biz de devletimizin katkısına ek olarak bu projeyi başlattık. Öğrencilerimizin eğitimine bir nebze de olsa katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Ahmet Gelgör, Osmancık, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:38 Kaynak: AA
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