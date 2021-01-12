Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri belli oldu
12.01.2021 09:46
İsmi Kod adı "Bir Denizaltı Hikayesi" olan dizinin 30 Ocak'ta sete çıkması beklenirken Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri belli oldu
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ'un kod adı "Bir Denizaltı Hikayesi" olan yeni dizisinin 30 Ocak'ta sete çıkması planlanıyor. Tolga Karaçelik ile Umut Aral'ın yöneteceği OGM Medya imzalı dizide Tatlıtuğ'un partneri merak konusu olmuştu. Arman adlı bir denizaltı araştırmacısını canlandıracak olan yakışıklı oyuncuya başrolde Özge Özpirinçci eşlik edecek. Özpirinçci dizide Defne rolüne hayat verecek. Dizi güneş ışınlarının insanları öldürmesiyle başlayan bir kaos ortamını konu alacak.
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