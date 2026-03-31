Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Bir öğretmenin sınıfta öğrencilerine “V” ve “W” harflerinin telaffuzunu öğretmeye çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Eğlenceli anlatımıyla dikkat çeken öğretmenin ders sırasında öğrencilerle kurduğu diyalog kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.
Görüntülerde öğretmenin, iki harf arasındaki farkı vurgulamak için tekrarlar yaptığı, öğrencilerin de bu telaffuzları yüksek sesle tekrar ettiği görülüyor. Sınıftaki enerjik atmosfer ve öğrencilerin derse katılımı izleyenler tarafından olumlu yorumlar aldı.
Ancak videonun yayılmasının ardından öğretmenin kıyafeti sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar öğretmenin tercih ettiği kıyafeti eleştirerek “sınıf ortamına uygun olmadığı” yönünde yorumlar yaparken, bazıları ise bu eleştirileri gereksiz buldu.
Kimi kullanıcılar öğretmenin ders anlatım tarzını ve öğrencilerle kurduğu iletişimi takdir ederken, kimileri ise eğitim ortamında dikkat dağıtıcı unsurlara karşı daha hassas olunması gerektiğini savundu.
