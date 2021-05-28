Kıyı Ege Belediyeler Birliği toplantısına katıldılar - Son Dakika

Kıyı Ege Belediyeler Birliği toplantısına katıldılar

Burhaniye ilçesinde, Belediye Meclisi Üyesi Hasan Metin ve Tarık Erdil Kıyı Ege Belediyeler birliği toplantısına katıldı.

Burhaniye ilçesinde, Belediye Meclisi Üyesi Hasan Metin ve Tarık Erdil Kıyı Ege Belediyeler birliği toplantısına katıldı. Ege Belediyeler Birliğinin Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı İzmir Konak Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İzmir Konak Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde düzenlenen meclis toplantısına Burhaniye Belediyesi adına Tarık Erdil ve Hasan Metin katıldı. Gündem gereği Birlik Başkanlığı Meclis Başkanları, encümen ve komisyon üyelik seçimleri yapıldı. Birlik Başkanlığına tekrar Konak Belediye Başkanı Abdül Batur seçilirken, Burhaniye'den ise Tarık Erdil, Kültür Turizm Komisyonuna, Hasan Metin'de Çevre Komisyonuna seçildi. Meclis, diğer gündem maddelerini görüştükten sonra sona erdi. - BALIKESİR

Son Dakika

Yasin Börü davasında, 20 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Batuhan Karadeniz, "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği iddialarını yanıtladı: Böyle bir açıklamam yok!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı

Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım

Leyla Aydemir davasında kan donduran ses kaydı: Ses etme duyulursa beni öldürürler

Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım

Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha

Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı